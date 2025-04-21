Цена золота вышла на новый исторический максимум

Тройская унция золота подорожала до 3438 долларов

Июньский фьючерс на золото подорожал до очередного исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По данным на 17:38 мск, цена тройской унции достигла 3438 долларов.

Ранее появился прогноз, что, если золото продолжит дорожать и дойдет до цены 3500-4000 долларов, оно может утратить привлекательность в качестве защитного актива. Заменить данный металл в этом качестве способны серебро и швейцарский франк.

Также сообщалось, что 21 апреля мировые цены на золото вновь пошли вверх и покорили очередной исторический максимум в рекордные 3400 долларов за тройскую унцию.

Эксперты пока не видят признаков завершения разгоревшейся золотой лихорадки. Они прогнозируют, что в ближайшее время золото не перестанет пользоваться повышенным спросом. Скажутся напряженная геополитическая ситуация и падение спроса на доллар.