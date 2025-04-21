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17:46, 21 апреля 2025Экономика

Цена золота вышла на новый исторический максимум

Тройская унция золота подорожала до 3438 долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Июньский фьючерс на золото подорожал до очередного исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По данным на 17:38 мск, цена тройской унции достигла 3438 долларов.

Ранее появился прогноз, что, если золото продолжит дорожать и дойдет до цены 3500-4000 долларов, оно может утратить привлекательность в качестве защитного актива. Заменить данный металл в этом качестве способны серебро и швейцарский франк.

Также сообщалось, что 21 апреля мировые цены на золото вновь пошли вверх и покорили очередной исторический максимум в рекордные 3400 долларов за тройскую унцию.

Эксперты пока не видят признаков завершения разгоревшейся золотой лихорадки. Они прогнозируют, что в ближайшее время золото не перестанет пользоваться повышенным спросом. Скажутся напряженная геополитическая ситуация и падение спроса на доллар.

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