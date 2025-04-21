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16:48, 21 апреля 2025Спорт

Украинский боксер похвалил россиянина Ковалева

Украинский боксер Исмаил Силлах похвалил россиянина Сергея Ковалева
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Сергей Ковалев

Сергей Ковалев. Фото: Nick Potts / PA Images via Getty Images

Украинский боксер Исмаил Силлах поделился мнением о российском коллеге, бывшем чемпионе мира Сергее Ковалеве. Его слова приводит Mma.metaratings.ru.

Спортсмен похвалил Ковалева и заявил, что тот вписал свое имя в историю. «Сергей — классный боксер, заслужил свое место кровью и потом», — посчитал он.

19 апреля Ковалев завершил карьеру. В прощальном поединке, который прошел в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», он нокаутировал немца Артура Манна.

В профессиональной карьере 42-летнего Ковалева значатся 36 побед, 5 поражений и 1 ничья. В свою очередь, Манн одержал 22 победы и потерпел 5 поражений.

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