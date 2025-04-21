В Кремле прокомментировали нарушение пасхального перемирия Киевом

Песков: Кремлю нечего добавить к оценке соблюдения перемирия Киевом от МО России

Кремлю нечего добавить к оценке соблюдения перемирия Киевом, данной Министерством обороны (МО) России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что комментировать данный вопрос с военной точки зрения уполномочено Минобороны России. «Там оценка дана, даны данные по фактам нарушения с украинской стороны. Больше мне добавить нечего», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции. Оно действовало с 18:00 того дня до конца 20 апреля.

Как позже сообщило российское оборонное ведомство, Вооруженные силы Украины (ВСУ) допустили 4900 нарушений за время перемирия. При этом, по данным Минобороны, российские войска строго соблюдали режим прекращения огня.