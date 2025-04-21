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14:50, 21 апреля 2025Россия

В Минобороны сообщили о новом обстреле ВСУ российского приграничья после перемирия

Минобороны: Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В небе над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник. О новом обстреле российского приграничья Вооруженными силами Украины (ВСУ) после пасхального перемирия сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена около 12.50 по московскому времени с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Дрон уничтожили средства противовоздушной обороны. О пострадавших и разрушениях на земле ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что боевые действия останавливались с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. В этот период действовало объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

Позднее в Минобороны сообщили, что со стороны Украины было зафиксировано 4900 нарушений.

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