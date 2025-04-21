В Минобороны сообщили о новом обстреле ВСУ российского приграничья после перемирия

В небе над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник. О новом обстреле российского приграничья Вооруженными силами Украины (ВСУ) после пасхального перемирия сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, атака была совершена около 12.50 по московскому времени с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.
Дрон уничтожили средства противовоздушной обороны. О пострадавших и разрушениях на земле ничего не сообщается.
Ранее сообщалось, что боевые действия останавливались с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. В этот период действовало объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.
Позднее в Минобороны сообщили, что со стороны Украины было зафиксировано 4900 нарушений.