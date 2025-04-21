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10:20, 21 апреля 2025Россия

В Минобороны сообщили о соблюдении Россией режима прекращения огня

МО РФ: ВС России соблюдали режим прекращения огня и оставались на старых рубежах
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России соблюдали режим прекращения огня в рамках пасхального перемирия и оставались на старых, ранее занятых ими, рубежах. О соблюдении договоренностей Москвой журналистам сообщили в российском Минобороны.

По сообщению российского оборонного ведомства, российские войска в период прекращения огня не предпринимали активных наступательных действий. Министерство обороны подчеркнуло, что и Вооруженные силы Украины существенно снизили интенсивность боевых действий.

При этом, после окончания перемирия, ВС России продолжили спецоперацию.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18.00 по московскому времени того дня до 00.00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался после этого времени.

ЖЗЛ
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