В Минобороны сообщили о соблюдении Россией режима прекращения огня

МО РФ: ВС России соблюдали режим прекращения огня и оставались на старых рубежах

Вооруженные силы (ВС) России соблюдали режим прекращения огня в рамках пасхального перемирия и оставались на старых, ранее занятых ими, рубежах. О соблюдении договоренностей Москвой журналистам сообщили в российском Минобороны.

По сообщению российского оборонного ведомства, российские войска в период прекращения огня не предпринимали активных наступательных действий. Министерство обороны подчеркнуло, что и Вооруженные силы Украины существенно снизили интенсивность боевых действий.

При этом, после окончания перемирия, ВС России продолжили спецоперацию.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18.00 по московскому времени того дня до 00.00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался после этого времени.