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05:56, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

В МВД предупредили об афере мошенников с авиабилетами

МВД сообщило о мошенничестве с фейковыми сайтами по продаже авиабилетов
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Erik Odiin / Unsplash

Злоумышленники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов за несколько часов, а жертвы зачастую обнаруживают, что приобретенных ими билетов не существует, уже в аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

В ведомстве отметили, что за последний год существенно возросло число жалоб на обман при покупке электронных билетов.

«Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов — дело нескольких часов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу. (...) Это дает мошенникам возможность перенести свой интернет-ресурс в новое место и продолжать свою преступную деятельность под другим названием», — указывается в материалах.

Ранее GR-директор ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова в разговоре с «Лентой.ру» дала планирующим отдых россиянам советы для защиты от обмана при бронировании туров и отелей. По ее словам, первое, на что стоит обратить внимание, — это сайт бронирования.

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