В России оценили пасхальное перемирие

Аналитик Коротченко: Пасхальное перемирие показало ответственность Москвы

Пасхальное перемирие показало приверженность России решению гуманитарных вопросов и достижению урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил военный аналитик Игорь Коротченко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Пасхальное перемирие стало доказательством стремления России к решению, в первую очередь, гуманитарных вопросов, тем более что оно сопровождалось предварительно обменом большой группы пленных военнослужащих», — сказал он.

По его мнению, перемирие показало, что Москва настроена на поддержку идеи президента США Дональда Трампа. При условии соблюдения принципиальных положений, которые ранее озвучивали российские власти. Аналитик также подчеркнул, что за время прекращения огня ВСУ могли провести эвакуацию тел из серой зоны.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался. В Минобороны России сообщили, что во время пасхального перемирия зафиксировали со стороны Вооруженных сил Украины 4900 нарушений.