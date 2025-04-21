«Известия»: Европа не сможет заменить США в поставках оружия Украине

Европа не сможет полностью заменить США в поставках оружия Украине. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно оценке издания, в Европе закончились старые образцы техники, в частности, танки Leopard 1 и Т-72, а западные страны не готовы делиться с Киевом современными боевыми машинами. Также европейские государства не располагают полными аналогами американских систем залпового огня (РСЗО) типа High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), которые разрабатываются или планируются покупаться в Азии.

«Таким образом, получается, что в каких-то областях Европа может что-то делать взамен американской военной техники. Наивно было бы считать, что военно-промышленный комплекс Старого Света полностью атрофировался и ни на что не способен», — пишет издание, отмечая, что в области боевой авиации и ракетных технологий Европе придется догонять США.

Ранее американский журнал The National Interest заметил, что немецкие 50-летние зенитные самоходные установки Gepard, которые используют на Украине, считают там относительно надежным оружием.

Также в апреле газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на засекреченный протокол доклада заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве написала, что почти вся военная техника, поставляемая ФРГ Украине, имеет серьезные недостатки в боевых условиях.