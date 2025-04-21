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07:02, 21 апреля 2025Мир

В Японии отреагировали на пасхальное перемирие

Хаяси: Япония следит за тенденциями вокруг ситуации на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Takashi Aoyama / Pool / Reuters

Япония пристально следит за тенденциями вокруг урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси на фоне пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Мы очень надеемся на позитивное отношение российской стороны по вопросу полного прекращения огня, реализации справедливого и продолжительного мира», — сказал он. Хаяси пообещал, что Токио будет тесно сотрудничать с другими государствами для разрешения конфликта.

Срок пасхального перемирия истек 21 апреля. В Госдепе США призвали продлить режим прекращения огня.

В свою очередь, Владимир Зеленский предложил новый формат перемирия, который предполагает отказ от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.

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