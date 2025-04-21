LG выпустила монитор на колесиках

LG представила офисный монитор на колесиках в Южной Корее

Южнокорейская корпорация LG представила монитор, оснащенный колесиками. На это обратило внимание издание Digital Trends.

Устройство Smart Monitor Swing получило подставку и платформу с колесиками. В компании заметили, что благодаря этой конструкции монитор можно перевозить с места на место по комнате или офису. Экран девайса соединен с шарнирным рычагом, который позволяет устанавливать угол наклона и положение — ландшафтное или портретное.

Монитор базируется на операционной системе (ОС) webOS, для его работы подключение к компьютеру или другом источнику сигнала необязательно. Гаджет можно использовать как телевизор, подключая флеш-карту или передавая контент по беспроводному каналу. Девайс не имеет встроенного аккумулятора, поэтому для его работы потребуется подключение к сети.

Smart Monitor Swing оснащен тремя портами USB-C, двумя разъемами HDMI, он имеет встроенные стереодинамики. В компании рассказали, что монитор на колесиках предназначен для офисных потребителей и использования во время презентаций и выставок.

Стоимость монитора в Южной Корее составила 1,049 миллионов вон, или около 61 тысячи рублей. Пока неизвестно, будет ли LG Smart Monitor Swing доступен в продаже по всему миру.

В начале апреля в Китае представили новый стандарт GPMI для замены распространенного HDMI. Он превосходит HDMI по характеристикам — имеет максимальную скорость передачи данных 192 гигабита в секунду и поддерживает мощность 480 ватт.