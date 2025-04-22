Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:25, 22 апреля 2025Мир

Администрацию Трампа сравнили с Третьим рейхом

Бывший вице-президент США Гор сравнил администрацию Трампа с нацисткой Германией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа пытается создать свою версию реальности для достижения целей подобно тому, как это делала нацистская Германия во главе с Адольфом Гитлером. Такое сравнение привел бывший вице-президент США Эл Гор, его слова передает Politico.

«Администрация Трампа пытается создать предпочтительную версию реальности для достижения своих масштабных целей, аналогичных целям нацистской партии Адольфа Гитлера (...). Я прекрасно понимаю, почему неправильно сравнивать Третий рейх с любым другим движением, это было уникальное зло. Но из истории этого возникшего зла есть важные уроки», — заявил он, выступая на мероприятии, посвященному изменению климата.

По словам Гора, конституция США, написанная отцами-основателями, «призвана защищать американцев от угрозы, идентичной Трампу».

28 марта американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск предложил запретить сравнения Трампа с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини и привлекать за такие высказывания к ответственности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер скульптор Церетели

    Российский самолет подал сигнал бедствия за семь минут до начала посадки

    Глава Еврокомиссии рассказала об очередях из желающих работать с ЕС

    Проверка «Почты России» закончилась обращением в Генпрокуратуру

    В США заговорили о новой холодной войне с Китаем

    Овечкин впервые забил в овертайме плей-офф и принес «Вашингтону» победу

    Мигрантам из Киргизии продлили срок легализации в России

    Российские войска использовали уникальный дрон при ударе по Одессе

    Россиянка получила 11 лет колонии за распространение опасных наркотиков

    Известная блогерша описала популярную у россиян страну словами «грязная неразбериха»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости