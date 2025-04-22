Администрацию Трампа сравнили с Третьим рейхом

Бывший вице-президент США Гор сравнил администрацию Трампа с нацисткой Германией

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа пытается создать свою версию реальности для достижения целей подобно тому, как это делала нацистская Германия во главе с Адольфом Гитлером. Такое сравнение привел бывший вице-президент США Эл Гор, его слова передает Politico.

«Администрация Трампа пытается создать предпочтительную версию реальности для достижения своих масштабных целей, аналогичных целям нацистской партии Адольфа Гитлера (...). Я прекрасно понимаю, почему неправильно сравнивать Третий рейх с любым другим движением, это было уникальное зло. Но из истории этого возникшего зла есть важные уроки», — заявил он, выступая на мероприятии, посвященному изменению климата.

По словам Гора, конституция США, написанная отцами-основателями, «призвана защищать американцев от угрозы, идентичной Трампу».

28 марта американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск предложил запретить сравнения Трампа с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини и привлекать за такие высказывания к ответственности.