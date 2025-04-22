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18:47, 22 апреля 2025Россия

Белоусов дал поручение своему заместителю после взрыва боеприпасов под Владимиром

Белоусов поручил создать комиссию по расследованию взрыва под Владимиром
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов дал поручение своему заместителю Андрею Булыге создать комиссию по расследованию обстоятельств взрыва боеприпасов под Владимиром. Об этом сообщили в оборонном ведомстве, передает ТАСС.

Как уточнили в Министерстве, соответствующая комиссия под руководством генерал-полковника Булыги уже создана.

«По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — заверили в оборонном ведомстве.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел 22 апреля. В сети появились кадры с места происшествия, на одном из которых — похожее на гигантский гриб облако.

В Киржачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В Минобороны пояснили, что на территории одной из воинских частей произошло возгорание с последующей детонацией боеприпасов. Причиной произошедшего в оборонном ведомстве назвали нарушение требований безопасности.

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