Белоусов дал поручение своему заместителю после взрыва боеприпасов под Владимиром

Белоусов поручил создать комиссию по расследованию взрыва под Владимиром

Министр обороны России Андрей Белоусов дал поручение своему заместителю Андрею Булыге создать комиссию по расследованию обстоятельств взрыва боеприпасов под Владимиром. Об этом сообщили в оборонном ведомстве, передает ТАСС.

Как уточнили в Министерстве, соответствующая комиссия под руководством генерал-полковника Булыги уже создана.

«По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — заверили в оборонном ведомстве.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел 22 апреля. В сети появились кадры с места происшествия, на одном из которых — похожее на гигантский гриб облако.

В Киржачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В Минобороны пояснили, что на территории одной из воинских частей произошло возгорание с последующей детонацией боеприпасов. Причиной произошедшего в оборонном ведомстве назвали нарушение требований безопасности.