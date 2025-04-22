Бойцы ВС России применили один важный тактический ход при освобождении Преображенки

МО: Бойцы ВС России отказались от радиопереговоров при освобождении Преображенки

Бойцы ВС России применили один важный тактический ход в ходе освобождения Преображенки — они полностью отказались от радиопереговоров в пользу системы звуковых сигналов. Подробности раскрыли в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Штурмовые подразделения практически исключили использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов. Четкие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Главной сложностью для штурмовиков стало пересечение больших участков открытой местности, укрытий на пути почти не было. В связи с этим российские военные заходили в населенный пункт малыми группами по три-четыре человека, используя антидроновые одеяла и туман.