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07:52, 22 апреля 2025Бывший СССР

Бойцы ВС России применили один важный тактический ход при освобождении Преображенки

МО: Бойцы ВС России отказались от радиопереговоров при освобождении Преображенки
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы ВС России применили один важный тактический ход в ходе освобождения Преображенки — они полностью отказались от радиопереговоров в пользу системы звуковых сигналов. Подробности раскрыли в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Штурмовые подразделения практически исключили использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов. Четкие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Главной сложностью для штурмовиков стало пересечение больших участков открытой местности, укрытий на пути почти не было. В связи с этим российские военные заходили в населенный пункт малыми группами по три-четыре человека, используя антидроновые одеяла и туман.

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