Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:57, 22 апреля 2025Россия

Число пострадавших при взрывах во Владимирской области выросло

Владимирский губернатор Авдеев сообщил о четырех пострадавших при взрывах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Число пострадавших при взрывах во Владимирской области выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«Четыре человека пострадали. Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пострадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести», — написал чиновник.

Еще один человек, получивший ранения, осмотрен врачами. Лечение он будет проходить амбулаторно, добавил глава области. Он также отметил, что на данный момент эвакуировали воинскую часть, семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.

Ранее издание Baza сообщало, что в результате прилета снаряда, находящегося на территории части, пострадал житель одного из близлежащих населенных пунктов.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел 22 апреля. В Минобороны России пояснили, что ЧП произошло на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли предложение России в рамках мирного соглашения по Украине

    Зеленский рассказал о взрыве на заводе «Мотор сич»

    «Мы купили райский остров по цене Ford Fiesta». Зачем простые люди скупают землю в океане и во что они ее превращают?

    Зеленский заявил об отсутствии договоренностей с США о новой помощи

    Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией

    Определился еще один полуфиналист Кубка Гагарина

    Названы два сценария завершения СВО

    Политолог заявил о раскрывшем истинные намерения Европы пасхальном перемирии

    Песков рассказал о переговорах с США по Украине

    Диетологи оценили пользу бокала вина в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости