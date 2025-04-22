Владимирский губернатор Авдеев сообщил о четырех пострадавших при взрывах

Число пострадавших при взрывах во Владимирской области выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«Четыре человека пострадали. Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пострадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести», — написал чиновник.

Еще один человек, получивший ранения, осмотрен врачами. Лечение он будет проходить амбулаторно, добавил глава области. Он также отметил, что на данный момент эвакуировали воинскую часть, семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.

Ранее издание Baza сообщало, что в результате прилета снаряда, находящегося на территории части, пострадал житель одного из близлежащих населенных пунктов.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел 22 апреля. В Минобороны России пояснили, что ЧП произошло на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.