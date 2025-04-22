Мать Овечкина сделала прогноз на побитие рекорда сына в НХЛ

Татьяна Овечкина заявила, что рекорд сына в НХЛ никто не перебьет

Татьяна Овечкина, мать российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, сделала прогноз на побитие рекорда сына в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мой муж, с которым мы так хотели этого, всегда говорил: "Мамик, Саша перебьет рекорд Гретцки. А Сашу никто не перебьет". И я знаю, что так и будет», — заявила Овечкина. Она отметила, что кто-то может на это обижаться, но таково их мнение.

6 апреля Овечкин установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

После этого НХЛ сделала прогноз на срок, когда рекорд Овечкина будет побит. В лиге посчитали, что это может случиться в сезоне-2034/2035.