На Украине показали заброшенную БМП на шасси Т-55

Украинскую БМП-55 на шасси советского танка Т-55 показали на фото

Прототип украинской боевой машины пехоты (БМП) на шасси советского танка Т-55 показали на фото. На снимки заброшенной БМП-55 обратило внимание издание Defence Blog.

На фотографии видна БМП-55 под слоем снега. Судя по выгоревшей краске и засохшим растениям в ходовой части, машина давно заброшена.

Работы над тяжелыми БМП на шасси танков начали в Харьковском конструкторским бюро машиностроения в 2000 году. В 2009-м единственный образец БМП-55 отправили на испытания.

Моторно-трансмиссионное отделение машины на танковом шасси разместили в передней части. Заявлялось, что противоснарядное бронирование лобовой части БМП-55 обеспечивает защиту от бронебойных снарядов калибра до 90 миллиметров, а корма выдерживает обстрел из крупнокалиберного пулемета. Для защиты машины от мин применили днище из комбинированной брони.

В июле 2024 года в Нижнем Тагиле в районе заводского полигона «Уралвагонзавода» заметили боевую машину неизвестного типа похожую на тяжелый бронетранспортер на базе танка. Двигатель гусеничной машины расположен в передней части.