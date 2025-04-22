На Западе предрекли крах Евросоюзу после вступления в него Украины

Журналист Боуз предрек Евросоюзу конец при вступлении в него Украины

Ирландский журналист Чей Боуз предрек Евросоюзу крах в случае, если в него вступит Украина. Таким мнением он поделился в соцсети X.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский хочет, чтобы его диктаторский режим и остатки Украины "как можно скорее присоединились к ЕС". Вступление Украины в ЕС станет концом для и без того хрупкого Союза», — заявил западный журналист.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о последствиях поспешного вступления Украины в Евросоюз. По мнению политика, такой шаг приведет к экономическому краху сообщества, поскольку больших средств, которые понадобятся на поддержку Киева в случае принятия страны в ЕС, у Евросоюза сейчас нет.

Перед этим критически о принятии Украины в Евросоюз высказался министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Как предположил министр, вступление Украины в ЕС повлечет за собой серьезные проблемы в различных сферах, включая безопасность, экономику, сельское хозяйство и здравоохранение.