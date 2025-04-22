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18:16, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе отреагировали на заявление о катастрофических потерях в рядах ВСУ

Журналист Чей Боуз: На Украине признали катастрофические потери в рядах ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Власти Украины признали катастрофические потери в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ). На это указал ирландский журналист Чей Боуз, который в соцсети X отреагировал на прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Новости Live» заявление депутата Верховной Рады Нины Южаниной о ситуации в украинской армии.

«Катастрофическая реальность огромных потерь на Украине наконец признается даже в жестко контролируемых украинских СМИ», — прокомментировал слова депутата западный журналист.

Ранее Южанина в эфире «Новости Live» сообщила о необходимости усилить мобилизацию на Украине из-за серьезных потерь и дезертирства в рядах ВСУ. Она назвала ситуацию катастрофической.

Перед этим Боуз возмутился из-за трат налогоплательщиков на украинских беженцев. Журналист рассказал, что в Ирландии правительство выделяет для них миллиарды евро на оплату жилья и пособия.

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