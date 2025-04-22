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19:07, 22 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Очевидец рассказал о пришедшем после взрывов во Владимирской области сообщении

«Лента.ру»: После взрывов во Владимирской области разосланы СМС об эвакуации
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Кадр: Telegram-канал Mash

Очевидец взрывов во Владимирской области Александр рассказал, что после взрыва жителям близлежащих населенных пунктов стали рассылать сообщения об эвакуации. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Житель села Барсово, расположенного в 10 километрах от места происшествия, рассказал, что в момент взрывов в небе слышалась череда взрывов. После этого жителям пришли сообщения об эвакуации населения в близлежащих поселках.

«Написали, что расположенные рядом поселки эвакуируют. Попросили воздержаться от распространения недостоверной информации», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее Минобороны сообщило, что на территории части во Владимирской области произошло возгорание с последующей детонацией боеприпасов. Причиной назвали нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

Информацию о взрыве подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. При этом он не уточнил деталей произошедшего.

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