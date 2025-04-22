Очевидец рассказал о пришедшем после взрывов во Владимирской области сообщении

Очевидец взрывов во Владимирской области Александр рассказал, что после взрыва жителям близлежащих населенных пунктов стали рассылать сообщения об эвакуации. Об этом он рассказал «Ленте.ру».
Житель села Барсово, расположенного в 10 километрах от места происшествия, рассказал, что в момент взрывов в небе слышалась череда взрывов. После этого жителям пришли сообщения об эвакуации населения в близлежащих поселках.
«Написали, что расположенные рядом поселки эвакуируют. Попросили воздержаться от распространения недостоверной информации», — рассказал собеседник «Ленты.ру».
Ранее Минобороны сообщило, что на территории части во Владимирской области произошло возгорание с последующей детонацией боеприпасов. Причиной назвали нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
Информацию о взрыве подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. При этом он не уточнил деталей произошедшего.