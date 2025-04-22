Оператор секса по телефону рассказала о терзающей ее дилемме и обратилась за советом

Коуч по сексу и отношениям Лиза Коллинз дала совет девушке, которая стала зарабатывать деньги с помощью секса по телефону и столкнулась с трудным выбором. Ее письмо и ответ специалистки опубликовало Metro.

Молодая женщина рассказала, что не хочет терять прибыльную работу в сфере интимных услуг, но при этом боится сказать мужу правду о новой профессии. По ее словам, она стала оператором секса по телефону после того, как потеряла высокооплачиваемую работу в финансовой компании. «Поскольку мы пытаемся завести ребенка, муж попросил меня найти что-то менее нервное», — вспоминает автор письма. Просматривая вакансии, она увидела объявление о наборе операторов секс-чатов и решила попробовать.

Я работаю, когда мужа нет дома. Надеваю наушники, чтобы руки были свободны, и поэтому могу одновременно гладить или выполнять другую тихую работу. Главное, у меня получается очень хорошо, появились постоянные клиенты, которые тратят кучу денег из письма анонимной читательницы к Лоре Коллинз

Девушка утверждает, что работа ей нравится: она хорошо зарабатывает, имеет много свободного времени и не испытывает влечения к клиентам. Единственный недостаток — это необходимость скрывать род деятельности от мужа. «Я хочу быть с ним честной, но боюсь, что он помешает мне заниматься тем, что не только позволяет мне платить по счетам, но и помогает чувствовать себя легко и весело», — посетовала она.

В ответ на письмо Коллинз подчеркнула, что неправильно иметь такой секрет от мужа. Она посоветовала спросить его мнения о работе в сфере интимных услуг. «Если он ясно даст понять, что эта работа неприемлема, то у вас будет четкий выбор. Либо вы продолжаете этим заниматься, зная, какие скандалы и расстройства это вызовет, либо вы уходите и находите работу, которая лучше подходит вашему браку», — дала совет коуч. Она добавила, что выбор зависит только от читательницы, но если она дорожит семьей, то он очевиден.

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