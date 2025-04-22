В России высказались об отношении Евросоюза к пасхальному перемирию

Депутат Чепа назвал отношение Евросоюза к пасхальному перемирию циничным

Пасха — это великий праздник всех христиан, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, говоря об отношении Европейского союза (ЕС) к перемирию в этот период. В разговоре с «Лентой.ру» он раскритиковал отношение ЕС к этому событию в зоне специальной военной операции.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что представители стран ЕС сочли объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине «маркетинговой операцией, направленной на то, чтобы не дать американскому коллеге Дональду Трампу проявить нетерпение и гнев».

«Цинизм людей, которые потеряли веру в Бога, в которых нет ничего святого», — высказался депутат.

По мнению китайской газеты Global Times, перемирие было призвано для налаживания диалога по Украине между Москвой и Вашингтоном. Издание отметило, что перемирие вряд ли приведет к серьезному прогрессу в вопросе достижения мира и является скорее «тактическим жестом».

Объявленное президентом России пасхальное перемирие продлилось с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня уже перестал действовать и не продлевался.

