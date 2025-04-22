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09:19, 22 апреля 2025Спорт

Овечкин впервые забил в овертайме плей-офф и принес «Вашингтону» победу

Первый гол Овечкина в овертайме плей-офф НХЛ принес «Вашингтону» победу
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wass / AP

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в первом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 3:2 (ОТ) в пользу хозяев. В основное время шайбы забросили Александр Овечкин и Энтони Бовилье у столичного клуба и Коул Кофилд и Ник Сузуки у гостей.

Овечкин впервые в карьере забил в овертайме плей-офф. Эта шайба принесла его команде победу. Также он отметился результативной передачей.

Ранее Овечкин заявил, что для «Вашингтона» важнее всего выиграть еще один Кубок Стэнли. «Именно для этого ты весь год упорно работаешь, чтобы оказаться в этой ситуации. Так что это веселое время года для всех», — поделился он.

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