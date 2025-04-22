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10:26, 22 апреля 2025Спорт

Овечкина назвали зверем

Уилсон назвал Овечкина зверем, который заряжает команду и делает абсолютно все
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Jone / Imagn Images / Reuters

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Том Уилсон оценил игру капитана клуба Александра Овечкина в первом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит RMNB.

Уилсон назвал россиянина зверем, машиной и легендой. «Когда Овечкин выходит на лед, он заряжает команду, он забрасывает шайбы. Он делает все. Абсолютно все. Вот что делает настоящий лидер», — заявил канадец. Он отметил, что капитан сделал несколько ключевых вещей в важные моменты матча, что было очень нужно.

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» играет против «Монреаль Канадиенс». В стартовом матче столичный клуб одержал домашнюю победу со счетом 3:2 (ОТ). Овечкин отметился дублем, забив решающую шайбу, и результативной передачей.

Овечкин защищает цвета «Вашингтона» с 2005 года. Вместе с клубом он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

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