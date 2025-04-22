Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 22 апреля 2025Из жизни

Поезд протаранил машину с ехавшей на похороны бабушки семьей

People: В США поезд протаранил машину с ехавшей на похороны семьей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В США автомобиль с шестью членами семьи, ехавшими на похороны бабушки, столкнулся с поездом на переезде в штате Теннесси. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в четверг, 17 апреля. Поезд компании CSX Transportation протаранил лимузин похоронного бюро, в котором ехала семья Гуден. После столкновения машина отлетела в дерево. Несмотря на сильный удар, все пассажиры и водитель машины выжили и были доставлены в больницу.

Как рассказали репортеры местного телеканала, на переезде не было шлагбаума, однако в CSX Transportation заявили, что несмотря на это, он был «полностью безопасным». В данный момент специалисты компании расследуют инцидент. Известно, что помимо лимузина с семьей Гуден в столкновении получили повреждения еще два автомобиля.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Беспечный покойникЖена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
3 июня 2019

Врачи заявили, что несмотря на тяжелые травмы, все пострадавшие полностью поправятся. Родные Кейтлин Гуден, которая находилась в машине с трехлетним сыном, объявили сбор средств для нее. Из-за сложного перелома ноги женщина не сможет работать около трех месяцев.

Ранее сообщалось, что в Таиланде трое пожилых охотников попали под скорый поезд. Выяснилось, что они распивали спиртные напитки у железной дороги вечером и по неизвестной причине оказались на путях перед экспрессом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это те люди, которых мы считаем преступниками». Путин объяснил удар по собранию военных ВСУ в Сумах и подвел итоги перемирия

    Поезд протаранил машину с ехавшей на похороны бабушки семьей

    Число пропавших без вести украинцев раскрыли

    «Калашников» оценил интерес к «КУБу» и «СКАТу» в Ираке

    Встреча российских и украинских бойцов в день Пасхи попала на видео

    Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили

    Священник высказался о христианском значении смерти Папы Римского в Пасху

    На Украине назвали возможные последствия территориальных уступок со стороны Киева

    Иностранное судно столкнулось с двумя теплоходами в российском порту

    Российский журналист высказался о новых регионах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости