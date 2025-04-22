Поезд протаранил машину с ехавшей на похороны бабушки семьей

People: В США поезд протаранил машину с ехавшей на похороны семьей

В США автомобиль с шестью членами семьи, ехавшими на похороны бабушки, столкнулся с поездом на переезде в штате Теннесси. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в четверг, 17 апреля. Поезд компании CSX Transportation протаранил лимузин похоронного бюро, в котором ехала семья Гуден. После столкновения машина отлетела в дерево. Несмотря на сильный удар, все пассажиры и водитель машины выжили и были доставлены в больницу.

Как рассказали репортеры местного телеканала, на переезде не было шлагбаума, однако в CSX Transportation заявили, что несмотря на это, он был «полностью безопасным». В данный момент специалисты компании расследуют инцидент. Известно, что помимо лимузина с семьей Гуден в столкновении получили повреждения еще два автомобиля.

Врачи заявили, что несмотря на тяжелые травмы, все пострадавшие полностью поправятся. Родные Кейтлин Гуден, которая находилась в машине с трехлетним сыном, объявили сбор средств для нее. Из-за сложного перелома ноги женщина не сможет работать около трех месяцев.

Ранее сообщалось, что в Таиланде трое пожилых охотников попали под скорый поезд. Выяснилось, что они распивали спиртные напитки у железной дороги вечером и по неизвестной причине оказались на путях перед экспрессом.