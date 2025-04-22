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18:42, 22 апреля 2025Силовые структуры

Прокуратура проконтролирует ситуацию в местах размещения граждан во Владимирской области

Прокуратура контролирует размещение граждан после взрыва во Владимирской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в Киржачском районе Владимирской области после взрыва. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Прокурор Киржачского района Виталий Коленков лично контролирует ситуацию в местах приема и размещения граждан, эвакуируемых из близлежащих населенных пунктов.

Мощный взрыв прогремел в Киржачском районе 22 апреля. В Минобороны сообщили, что детонация боеприпасов произошла на территории одной из воинских частей. Для ликвидации последствий ЧП привлечены как расчеты части, так и сотрудники МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет.

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