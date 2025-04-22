Путин принял приглашение султана Омана посетить страну

Путин принял ответное приглашение султана Омана Аль Саида посетить страну

Президент России Владимир Путин принял ответное приглашение султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида посетить страну. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид (...) пригласил президента Российской Федерации В.В. Путина посетить Султанат Оман. Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подписали ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании в различных областях, в том числе о создании совместной экономической комиссии, и договорились об отмене визового режима для граждан двух стран.

Ранее сообщалось, что президент принял в Кремле султана Омана, прибывшего на переговоры. Владимир Путин пригласил султана посетить Россию в декабре 2023 года.