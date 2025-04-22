Сбежавшего после ДТП с мотоциклом полицейского задержали в Подмосковье

В Подмосковье полицейские задержали коллегу, сбежавшего с места ДТП с мотоциклом

В Московской области сотрудники полиции задержали коллегу, устроившего ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительных данным, в момент аварии полицейский был в состоянии алкогольного опьянения. Управляя автомобилем марки Skoda, он столкнулся с мотоциклом, после чего сбежал. Мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Проводится служебная проверка, в результате которой полицейский может быть уволен из органов внутренних дел и понесет наказание.

Ранее сообщалось, что полицейского задержали из-за зарубившей своих троих детей россиянки.