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07:47, 22 апреля 2025Силовые структуры

Сбежавшего после ДТП с мотоциклом полицейского задержали в Подмосковье

В Подмосковье полицейские задержали коллегу, сбежавшего с места ДТП с мотоциклом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Московской области сотрудники полиции задержали коллегу, устроившего ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительных данным, в момент аварии полицейский был в состоянии алкогольного опьянения. Управляя автомобилем марки Skoda, он столкнулся с мотоциклом, после чего сбежал. Мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Проводится служебная проверка, в результате которой полицейский может быть уволен из органов внутренних дел и понесет наказание.

Ранее сообщалось, что полицейского задержали из-за зарубившей своих троих детей россиянки.

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