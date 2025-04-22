Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 22 апреля 2025Наука и техника

Перечислены недостатки тонких смартфонов

Android Police: Тонкие смартфоны не получат хорошую камеру и большой аккумулятор
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: The Verge / YouTube 

Специалисты издания Android Police заявили, что смартфоны с тонким корпусом имеют больше недостатков, чем преимуществ. Материал опубликован на сайте медиа.

Журналисты заметили, что в 2025 году как минимум два IT-гиганта — Apple и Samsung — должны представить смартфоны с рекордно тонким корпусом. «Уменьшение толщины телефонов означает и появление многих компромиссов», — заявил колумнист издания Сумух Рао. В первую очередь автор отметил, что смартфон с тонким корпусом не может иметь хорошей камеры, так как ее компоненты просто не поместятся внутри корпуса.

Также, по словам специалистов, подобные устройства будут иметь ограниченный аккумулятор. Кроме того, девайсы с тонким корпусом имеют небольшое пространство для рассеивания избыточного тепла, из-за чего производительность их процессоров и скорость быстрой зарядки будет ограничена.

В материале говорится, что есть вероятность, что пользователи тонких смартфонов столкнутся с проблемами прочности корпуса. Авторы привели пример iPhone 5s, который мог сломаться из-за повышенного физического давления. В заключении журналисты заметили, что тонкие устройства будут ограничены технически, так как небольшое пространство внутри корпуса «не позволит производителям экспериментировать».

В начале апреля источники корейского издания Money Today выяснили, что корпорация Samsung начнет использовать в своих гаджетах твердотельные аккумуляторы. Считается, что подобные батареи безопаснее обычных аккумуляторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине задумались об усилении мобилизации из-за катастрофических потерь в ВСУ

    Министра внутренней безопасности США ограбили в ресторане

    Подполье рассказало о работе мошенников на всей территории Украины

    Выгоду от покупки и аренды квартиры в России в 2025 году сравнили

    Перечислены недостатки тонких смартфонов

    Стало известно об уничтожении командира батальона морской пехоты ВСУ

    ВСУ обвинили в оставлении тел погибших на поле боя

    Названа цена за ночь в одном из самых дорогих отелей на ПМЭФ

    Мужчина показал фотографию странной доставки в «Макдоналдс»

    Подведены итоги первых трех месяцев президентства Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости