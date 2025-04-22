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04:29, 22 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно об уничтожении командира батальона морской пехоты ВСУ

Поддубный: ВС РФ уничтожили командира батальона морской пехоты ВСУ Колосницына
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции ликвидировали командира 505-го батальона морской пехоты ВМФ Украины Игоря Колосницына. Об этом заявил российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Противник продолжает терять командный состав», — написал он. По его словам, в 2023 году офицер принимал участие в боях на Херсонском направлении. Поддубный сообщил, что Колосницына уничтожили в одном из приграничных районов Сумской области 17 апреля.

Ранее Поддубный заявил, что ВС России нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины после окончания пасхального перемирия. Он сообщил о поражении целей в Харьковской, Сумской, Николаевской, Киевской и Одесской областях Украины.

9 апреля сообщалось, что командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян с позывным Абрек встал после ранения и уничтожил атаковавшего его снайпера ВСУ.

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