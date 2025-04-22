Торговля России и Узбекистана сократилась

В Узбекистане заявили о сокращении торгового оборота с РФ на 8,2 % в 2025 году

Торговый оборот Узбекистана с Россией сократился в первом квартале на 8,2 процента в годовом выражении, составив 2,58 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на комитет по статистике среднеазиатской республики сообщает РИА Новости.

В то же время общий внешнеторговый оборот Узбекистана вырос в январе--марте 2025 года на сопоставимые 8,6 процента, до 17,3 миллиарда долларов. Отмечается, что это произошло за счет резкого роста экспорта, увеличившегося почти на четверть (на 24,4 процента) в то время как импорт товаров Ташкент даже незначительно (на 2,3 процента) сократил.

Россия остается ведущим покупателем продукции из Узбекистана, занимая 10,9 процентов объема поставок страны за рубеж, а вот по доле в объеме импорта РФ уступает Китаю — 18,4 процента против 27,9 процента. По совокупному показателю торговли с Ташкентом Москва с примерно 2,58 миллиарда долларов также отстает от Пекина, но не столь значительно — 14,9 процента против 17,5 процента.

Торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2024 года увеличился на 14,5 процентов, до 11,63 миллиарда долларов, впервые превысив уровень 11 миллиардов, напоминает агентство. Как отмечал прошлой осенью премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у стран есть все, чтобы утроить двусторонний товарооборот к 2030 году.