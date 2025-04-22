Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:39, 22 апреля 2025Мир

В Британии рассказали о скором заключении крупной торговой сделки Стармера с ЕС

The Times: Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Carl Court / Reuters

Британский премьер-министр Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с Евросоюзом (ЕС), которая позволит британским оружейным компаниям продавать европейским союзникам оружие на миллиарды фунтов стерлингов. Об этом написали журналисты газеты The Times.

«Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, которая позволит британским оружейным компаниям продавать оружие европейским союзникам на миллиарды фунтов», — указано в материале.

Действующий премьер-министр Великобритании Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом.

16 апреля стало известно, что британские власти близки к подписанию с Евросоюзом соглашения о продовольственных и ветеринарных стандартах. Однако СМИ писали, что это может поставить под угрозу торговую сделку с США.

В конце марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп договорился с Киром Стармером продолжать давить на Россию и ее президента Владимира Путина.

Летом прошлого года Кир Стармер рассказал, что может исправить ошибку Бориса Джонсона, занимавшего должность премьера с июля 2019 года по сентябрь 2022 года, и улучшить отношения с Европейским союзом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине задумались об усилении мобилизации из-за катастрофических потерь в ВСУ

    В России предложили разработать критерии отключения отопления в домах

    Выброшенные на свалку письма участникам СВО доставят адресатам

    В Британии рассказали о скором заключении крупной торговой сделки Стармера с ЕС

    Полицейский снес мотоциклиста и сбежал с места аварии

    Малышева развеяла один миф об ожирении

    Женщина обнаружила шампунь в ванной лысого партнера и обвинила его в измене

    Учительница изнасиловала мальчика в другой стране и избежала экстрадиции из-за депрессии

    В США назвали основных кандидатов на пост папы римского

    Раскрыли неожиданный фактор воздействия на мозг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости