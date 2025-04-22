В Британии рассказали о скором заключении крупной торговой сделки Стармера с ЕС

The Times: Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС

Британский премьер-министр Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с Евросоюзом (ЕС), которая позволит британским оружейным компаниям продавать европейским союзникам оружие на миллиарды фунтов стерлингов. Об этом написали журналисты газеты The Times.

«Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, которая позволит британским оружейным компаниям продавать оружие европейским союзникам на миллиарды фунтов», — указано в материале.

Действующий премьер-министр Великобритании Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом.

16 апреля стало известно, что британские власти близки к подписанию с Евросоюзом соглашения о продовольственных и ветеринарных стандартах. Однако СМИ писали, что это может поставить под угрозу торговую сделку с США.

В конце марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп договорился с Киром Стармером продолжать давить на Россию и ее президента Владимира Путина.

Летом прошлого года Кир Стармер рассказал, что может исправить ошибку Бориса Джонсона, занимавшего должность премьера с июля 2019 года по сентябрь 2022 года, и улучшить отношения с Европейским союзом.