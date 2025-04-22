В Дамаске конфисковали имущество экс-посла Сирии в России

В Дамаске конфисковали имущество экс-посла Сирии в России аль-Джафари

Бывший посол Сирии в России Башар аль-Джафари рассказал, что сирийские силовики «самовольно и незаконно» конфисковали его недвижимость в Дамаске. Он обвинил новые власти республики в сведении счетов с людьми, занимавшими государственные посты при режиме экс-президента Сирии Башара Асада, передает «Коммерсант».

«Такое поведение можно охарактеризовать только как откровенную политическую месть»,— заявил посол, подчеркнув, что «не все, кто защищал свою страну осознанно, искренне и преданно» являются политическими наследниками предыдущего режима.

Аль-Джафари обратил внимание, что с конфискацией имущества на родине столкнулись и другие сирийские дипломаты. По словам бывшего дипломата, конфискация под различными предлогами начинает носить массовый характер в Сирии.

Ранее стало известно, что посол Сирии в Москве Башар Джафари запросил убежище в России.

Сам сирийский посол опроверг информацию о запросе убежища в России. Он удивился таким сообщениям и назвал соответствующую информацию абсолютно неверной.