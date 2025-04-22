Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:18, 22 апреля 2025Россия

В Госдуме озвучили один вывод после нарушения Украиной пасхального перемирия

Депутат Шеремет: Зеленский и дальше будет срывать мирные инициативы по Украине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Нарушения пасхального перемирия со стороны Киева говорят о том, что Владимир Зеленский и дальше продолжит срывать любые инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Такой вывод озвучил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, его цитирует ТАСС.

«Сам же Зеленский абсолютно не боится потерять и подмочить репутацию, так как это понятие ему абсолютно чуждо (...). Поэтому можно с полной уверенностью говорить, что удерживающий власть диктатор Зеленский никогда не согласится и продолжит срывать любые мирные инициативы и компромиссы», — сказал парламентарий.

По его словам, ВСУ агрессивными атаками на российские территории попросту обманули договоренности о пасхальном перемирии. Все заявления Зеленского на эту тему являются блефом и фикцией, считает Шеремет.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие продлилось с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. Военблогер Юрий Подоляка, оценивая ход боев после перемирия, заявил, что «фронт гремит, как и раньше, а местами даже больше прежнего».

Во время перемирия, по информации Минобороны, зафиксировано 4900 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. В ведомстве при этом ответили существенное снижение интенсивности боевых действий ВСУ по всей линии фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о новых попытках атак ВСУ на Россию после окончания перемирия

    Дочь печально известного диктатора напилась в самолете и устроила дебош

    Samsung научится предсказывать поломки гаджетов

    Телеведущий грубо пошутил о внешности участницы шоу

    Заочный арест бросившего младенца в сугроб блогера признали в России законным

    Украину назвали местом самоутверждения для некоторых стран Европы

    В Госдуме озвучили один вывод после нарушения Украиной пасхального перемирия

    Советник Трампа оценил работу главы Пентагона

    Российского чиновника оштрафовали за драку с министром культуры

    Оператор секса по телефону рассказала о терзающей ее дилемме и обратилась за советом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости