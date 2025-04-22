В Госдуме озвучили один вывод после нарушения Украиной пасхального перемирия

Депутат Шеремет: Зеленский и дальше будет срывать мирные инициативы по Украине

Нарушения пасхального перемирия со стороны Киева говорят о том, что Владимир Зеленский и дальше продолжит срывать любые инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Такой вывод озвучил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, его цитирует ТАСС.

«Сам же Зеленский абсолютно не боится потерять и подмочить репутацию, так как это понятие ему абсолютно чуждо (...). Поэтому можно с полной уверенностью говорить, что удерживающий власть диктатор Зеленский никогда не согласится и продолжит срывать любые мирные инициативы и компромиссы», — сказал парламентарий.

По его словам, ВСУ агрессивными атаками на российские территории попросту обманули договоренности о пасхальном перемирии. Все заявления Зеленского на эту тему являются блефом и фикцией, считает Шеремет.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие продлилось с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. Военблогер Юрий Подоляка, оценивая ход боев после перемирия, заявил, что «фронт гремит, как и раньше, а местами даже больше прежнего».

Во время перемирия, по информации Минобороны, зафиксировано 4900 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. В ведомстве при этом ответили существенное снижение интенсивности боевых действий ВСУ по всей линии фронта.