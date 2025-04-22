В Китае обвинили США в попытке оторвать Пекин от мировой торговли

Global Times: США переоценили силы в попытке оторвать Китай от мировой торговли

Соединенные Штаты переоценили свои силы, когда начали требовать от других государств ограничить торговлю с Китаем в обмен на тарифные льготы. Об этом написано в статье издания Global Times.

«На этот раз США заглотили приманку в виде "тарифных льгот", требуя от торговых партнеров ограничить торговлю с Китаем. Поступая таким образом, они переоценили свои собственные возможности, недооценили Китай и неверно оценили ситуацию», — указали журналисты.

Как подчеркивается, принуждение Вашингтоном участников переговоров к выбору сторон и открытая попытка сдержать Пекин стали нарушением глобального экономического и торгового порядка. В свою очередь, ответ КНР заключается не только в защите своих национальных интересов, но и в том, чтобы встать на защиту международного экономического и торгового порядка.

Попытка Вашингтона оборвать экономические и торговые связи Китая со всем миром «подобна поеданию супа вилкой и неизбежно закончится неудачей», резюмировали журналисты.

Президент Штатов Дональд Трамп утвердил резкое повышение импортных пошлин на продукцию из 185 стран в начале апреля. Для товаров из ряда государств таможенные тарифы составили 20-30 процентов от рыночной стоимости. При этом вскоре глава Белого дома решил взять 90-дневную паузу на пошлины и установил на этот период базовую ставку в размере 10 процентов. Исключением стал Китай, продукцию которого власти США обложили пошлинами в 145 процентов. В свою очередь, Пекин ответил ставкой в 125 процентов на американский импорт.

Также ранее сообщалось, что в марте текущего года Китай сократил импорт косметики из Соединенных Штатов на фоне торговой войны. КНР также сократила объемы закупок парфюмерии — поставки американских товаров снизились до 4,1 миллиона долларов.