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05:33, 22 апреля 2025Мир

В МИД РФ дали совет на фоне переговоров России и США

Дипломат Алимов: Не стоит впадать в уныние или эйфорию из-за переговоров с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

На фоне переговоров России и Соединенных Штатов не стоит строить ложные ожидания и впадать в уныние или эйфорию. В этой ситуации необходимо быть реалистами и прагматиками, рассказал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, пишет ТАСС.

«На самом деле не надо и в уныние впадать, и в эйфорию впадать не надо. Надо быть прагматиками, надо быть реалистами, надо понимать, что российская сторона эти переговоры ведет, исходя из примата полного учета своих интересов», — уточнил дипломат.

По словам Алимова, работа ведется, но нужно время, поскольку этот процесс не быстрый. Он также добавил, что Москва ради восстановления диалога с Вашингтоном не намерена забывать об остальных партнерах.

Ранее в Госдуме заявили, что видимые результаты переговорных процессов со Штатами будут ясны после расчистки «завалов», которых образовалось очень много в российско-американских отношениях. В ГД считают, что на сегодня российско-американским отношениям необходимо пройти два этапа, прежде чем Москва и Вашингтон выйдут на договоренности.

При этом 12 апреля глава Белого дома Дональд Трамп на год продлил действие пакета антироссийских санкций, введенного его предшественником Джо Байденом.

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