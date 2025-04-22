В Москве сына настоятеля храма госпитализировали с подозрением на отравление наркотиками

В Москве сын настоятеля храма попал в больницу с отравлением

В Москве сын настоятеля храма госпитализирован с подозрением на отравление наркотиками. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По информации издания, речь идет о сыне настоятеля храма в поселке Воскресенское. Вероятно, имеется в виду храм Воскресения Христова, которым руководит некий иерей Роман Челышкин.

Сына священнослужителя нашли на улице знакомые. Подросток был одет в одни шорты, объяснить свое положение он не мог. Предварительный диагноз — «отправление психоактивными веществами» — пациенту поставили в больнице.

Ранее в Нижнем Новгороде в больницу с наркотическим отравлением попал двухлетний ребенок. Выяснилось, что за месяц до случившегося запрещенные вещества принимал отец девочки. Как наркотики попали в ее организм, не сообщалось.