Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:28, 22 апреля 2025Россия

В Москве сына настоятеля храма госпитализировали с подозрением на отравление наркотиками

В Москве сын настоятеля храма попал в больницу с отравлением
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве сын настоятеля храма госпитализирован с подозрением на отравление наркотиками. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По информации издания, речь идет о сыне настоятеля храма в поселке Воскресенское. Вероятно, имеется в виду храм Воскресения Христова, которым руководит некий иерей Роман Челышкин.

Сына священнослужителя нашли на улице знакомые. Подросток был одет в одни шорты, объяснить свое положение он не мог. Предварительный диагноз — «отправление психоактивными веществами» — пациенту поставили в больнице.

Ранее в Нижнем Новгороде в больницу с наркотическим отравлением попал двухлетний ребенок. Выяснилось, что за месяц до случившегося запрещенные вещества принимал отец девочки. Как наркотики попали в ее организм, не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ответил на вопрос о признании Крыма

    Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода

    Стало известно о пошедших на штурм российской больницы пациентах

    Россияне рассказали о своих эмоциях при посещении исторических мест

    Украинский депутат рассказал о покупке российского газа в Европе

    Гашек пожаловался МОК и IIHF на угрозы от Дмитрия Медведева

    Российский военный прокомментировал передачу разведданных Японии Киеву

    ФСБ задержала помогавшего мошенникам лишать россиян наследства нотариуса

    Женщина в никабе ударила россиянку со словами «я у себя на Родине» и попала на видео

    Раскрыты подробности боев с диверсионными группами ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости