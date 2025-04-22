В России нашли хостел в бывшей тюрьме для каторжников

Хостел в бывшей тюрьме для каторжников нашли в Тобольске

В Тобольске нашли хостел, расположенный в бывшей тюрьме для каторжников и ссыльных. На необычный объект размещения обратил внимание портал «Подъем».

Хостел «Узник» расположен в Тюремном замке — музее сибирской каторги и ссылки. На фото гостиницы показаны железные двухъярусные кровати, длинные коридоры и тяжелые двери с решетками.

По данным источника, гости хвалят место за чистоту, аскетичную атмосферу, тишину и приветливый персонал. При этом некоторым хостел показался мрачным, а кто-то даже не смог там уснуть.

В администрации хостела рассказали, что он работает уже 10 лет. Провести ночь на шконке можно за 700 рублей, еще 500 рублей придется доплатить за завтрак. «Он называется "Континентальный" — обычный вкусный завтрак. Не тюремный», — добавили сотрудники.

Они добавили, что спрос на размещение в «Узнике» зависит от сезона. Например, места на майские праздники оказались полностью забронированы. При этом отмечается, что в «Узник» часто приезжают группы школьников, и детям там нравится.

Ранее тревел-блогер из Голландии побывал в Тюремном замке Тобольска и поделился впечатлениями. Он описал бывшие камеры для особо опасных заключенных словами «это жестко».