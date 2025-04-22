Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:09, 22 апреля 2025Экономика

В России предложили разработать критерии отключения отопления в домах

Депутат Чернышов предложил разработать критерии отключения отопления в домах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать критерии отключения отопления, учитывающие прогнозы синоптиков. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат отметил, что в настоящее время сложился подход, когда отключение отопления зависит не от реальных погодных условий, а от календарных сроков. По его мнению, такой подход не соответствует современным реалиям.

Ранее сообщалось, что жители Уфы массово жалуются на «обжигающие» батареи. В некоторых квартирах их температура превышает 65 градусов. Такой прогрев батарей отопления уфимцы называют издевательством при 18-градусном тепле на улице.

В марте россиянам рассказали, куда обратиться при некачественном отоплении в квартире. Если УК или ТСЖ игнорируют заявку, потребитель вправе пожаловаться в региональную жилинспекцию — обращение можно подать через «Госуслуги».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине задумались об усилении мобилизации из-за катастрофических потерь в ВСУ

    В России предложили разработать критерии отключения отопления в домах

    Выброшенные на свалку письма участникам СВО доставят адресатам

    В Британии рассказали о скором заключении крупной торговой сделки Стармера с ЕС

    Полицейский снес мотоциклиста и сбежал с места аварии

    Малышева развеяла один миф об ожирении

    Женщина обнаружила шампунь в ванной лысого партнера и обвинила его в измене

    Учительница изнасиловала мальчика в другой стране и избежала экстрадиции из-за депрессии

    В США назвали основных кандидатов на пост папы римского

    Раскрыли неожиданный фактор воздействия на мозг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости