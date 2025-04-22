Западные ученые назвали парниковый эффект угрозой жизни на Земле

Planetary Science: Нагревание Солнца приведет к парниковому эффекту на Земле

Старение и нагревание Солнца приведет к формированию парникового эффекта на Земле. Ученые под руководством Р. Дж. Грэма из Чикагского университета назвали процесс угрозой существованию жизни на планете, пишет издание Planetary Science.

Как считают исследователи, с момента существования Земли яркость Солнца повысилась на 30 процентов и продолжает расти высокими темпами. Такой же процесс происходит с другими звездами в космосе.

Когда та же участь постигнет Солнце, на Земле образуется парниковый эффект, предположили ученые. В связи с этим планета будет нагреваться еще быстрее. В первую очередь, процесс затронет растения, после этого животных и людей. Последствия окажутся глобальными — на планете буквально не останется ничего живого. По данным ученых, это может случиться через миллиард лет.

Ранее австралийские ученые заявили, что если глобальное потепление не остановится и температура на планете вырастет на 4 градуса, это сильно ударит по мировой экономике. Более того, при таких условиях среднестатистический человек на Земле станет беднее на 40 процентов, а это в четыре раза больше, чем представлялось ранее.

До этого японские ученые з Университета Тохо подсчитали, что конец света на Земле наступит через один миллиард лет из-за нехватки воздуха.