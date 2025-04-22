Зарубившая троих детей топором мать из Канска пройдет экспертизу в Москве

Жительница Канска, зарубившая детей топором, пройдет экспертизу в Москве

Жительница Канска, зарубившая своих троих детей топором, пройдет комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина в ближайшее время будет этапирована в столицу, где в Национальном медицинском исследовательском центре имени Сербского проведут экспертизу. Она покажет, страдает ли женщина психическим расстройством и осознавала ли она свои действия в момент расправы над детьми.

14 апреля сообщалось, что 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме на улице Герцена. По подозрению в преступлении была задержана их мать. На допросе она признала вину.

Суд взял женщину под стражу. Также 18 апреля суд арестовал и главу семьи — по данным следствия, отец систематически избивал четвертого ребенка.