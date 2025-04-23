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13:20, 23 апреля 2025Культура

47-летняя солистка группы «Винтаж» задумалась о четвертом ребенке и пластической операции

Певица Плетнева призналась, что мечтает о четвертом ребенке и увеличении груди
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Анна Плетнева

Анна Плетнева. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева призналась, что впервые всерьез рассматривает возможность обратиться к пластическому хирургу. Об этом сообщает Пятый канал.

47-летнюю артистку перестала устраивать форма груди. По ее словам, после рождения троих детей она потеряла прежний объем. Теперь ей приходится визуально корректировать зону декольте с помощью нижнего белья с пуш-апом и даже грима.

«Я всегда была очень стройной, но грудь была очень большая. Я кайфовала от этого, считала ее своим достоинством и, конечно же, этим пользовалась. С каждым малышом уходил один размер. В итоге я осталась с пуш-апом», — рассказала певица.

Хотя раньше Плетнева гордилась фигурой и не прибегала к хирургическим вмешательствам, сейчас она всерьез задумалась об увеличении груди. Однако с решением певица не торопится. Солистка группы «Винтаж» переживает, не скажется ли операция на возможности грудного вскармливания, поскольку в ближайшее время она планирует стать матерью в четвертый раз.

«Я хочу еще одного ребенка. Да, еще одну маленькую девочку или маленького мальчика, мне все равно», — призналась она.

По словам пластического хирурга Андрея Андриевского, при установке имплантов до беременности и кормления возможно потребуется повторная коррекция. Кожа может растянуться, и тогда без дополнительной подтяжки или замены имплантов не обойтись.

При этом, как отмечает канал, новое материнство певице дается все труднее: певицу стали беспокоить боли в спине и коленях. Поэтому прежде чем решиться на пластическую операцию или беременность, артистке, возможно, придется заняться здоровьем.

Ранее российская певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева призналась, что у нее дома есть тайная комната.

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