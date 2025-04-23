Бывший генменеджер «Спартака» поделился мнением о Гашеке

Бывший генменеджер «Спартака» Яковенко: В Чехии Гашека считают ненормальным

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Андрей Яковенко, выступавший в Чехии, поделился мнением о критикующем Россиию экс-хоккеисте Доминике Гашеке. Его комментарий приводит ТАСС.

По словам Яковенко, никто не понимает, что случилось с Гашеком. «Такие его высказывания шокировали не только меня, но и многих чешских хоккеистов. В Чехии его всерьез не воспринимают, считают ненормальным. Поскольку его агрессия на Россию и русских непонятна», — заявил он.

Экс-генменеджер красно-белых вспомнил, что когда Гашек выступал за столичный клуб в 2010-2011 годах, никаких проблем не было. «Только спорил с главным тренером команды Милошем Ржигой, у них кое-что не получалось. Как он уехал от нас, я с ним ни разу не общался», — отметил Яковенко.

22 апреля Гашек пожаловался в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея на угрозы со стороны бывшего президента России Дмитрия Медведева. В ответ зампред Совбеза России поставил ему диагноз — русофобия в форме бреда преследования.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги. Также чех отказался поздравлять россиянина Александра Овечкина со снайперским рекордом НХЛ.