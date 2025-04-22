«Бывший президент угрожал убить меня». Критикующий Россию Доминик Гашек теперь жалуется на Медведева. Тот дал ему совет

Медведев дал экс-хоккеисту Гашеку совет внимательнее переходить дорогу

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек сообщил, что пожаловался в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF) на угрозы, якобы поступавшие от зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

Бывший хоккейный вратарь уточнил, что, как и анонсировал ранее, отправил во вторник письма президенту МОК и членам его Исполнительного совета, а также в хоккейную федерацию.

Я сообщаю им, что бывший президент России Медведев угрожал убить меня Доминик Гашек олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли

Он указал в письмах, что снова предлагает свою помощь в «создании правил, чтобы спортивные соревнования не были рекламой российской войны», и пообещал опубликовать их через несколько дней.

До этого Гашек заявлял, что потрясен тем, что Медведев как экс-президент публично угрожает ему, посчитав, что Министерство внутренних дел Чехии должно реагировать на эти заявления.

Медведев в ответ поставил Гашеку диагноз

Помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов после новости о письмах бывшего чешского хоккеиста сообщил, что зампред Совбеза РФ считает, что Гашек «страдает тяжелой формой психического заболевания — русофобия в форме бреда преследования».

Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра Дмитрий Медведев зампреда Совбеза России

Причиной их перепалки стал рекорд Овечкина и пост Медведева

6 апреля российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Медведев назвал это результатом великого русского хоккеиста и дописал: «P.S. Ждем суицида безумного чеха Гашека», добавив смеющийся смайлик. Гашек расценил это как угрозу убийством.

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

К слову, Гашек отказался поздравить Овечкина с рекордом, высказавшись: «Для меня человеческая жизнь важнее любого рекорда или карьеры любого спортсмена. И я поступаю соответственно». Он считает, что Овечкин своей игрой пропагандирует политику Кремля.

Кроме того, он посчитал, что Уэйн Гретцки не имел русских корней. Великий канадский нападающий после того, как Овечкин побил его рекорд, вспомнил о своих корнях, поздравляя россиянина. «Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд», — сказал Гретцки. Гашек же стал уточнять, что дед Гретцки был наполовину белорусом и наполовину украинцем. «Так что он, скорее всего, не имел никакого отношения к России. Или скорее не имел большого отношения к русским, учитывая историю его страны», — отметил чех.

Гашек призывал не допускать всех россиян к турнирам и убрать их из НХЛ

Бывший вратарь регулярно критикует Россию после начала СВО. Он также очень жестко настроен по отношению ко всем российским спортсменам и их участию в международных турнирах. Гашек требовал от всех федераций отстранить атлетов с российским гражданством. Кроме того, он призывал руководство Национальной хоккейной лиги разорвать все контракты с российскими игроками из-за событий на Украине. Недавно он вновь критиковал НХЛ из-за россиян. «Более чем за три года НХЛ не помогла и не позволила российским игрокам официально осудить специальную военную операцию. Это значит, что даже те российские игроки, которые не согласны с проведением СВО, не получили от НХЛ возможности официально дистанцироваться от действий своей страны», — заявил Гашек. Он отметил, что готов помочь этим российским игрокам.

В начале этого года он вновь выступил против возможного возвращения российских хоккеистов на международные турниры. «Чиновники, которые это допустят, страна, которая будет принимать соревнования, будут нести прямую ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней», — заявил Гашек.

Одновременно с этим он называл желанным возвращение российских хоккеистов на турниры, «где не было бы рекламы их действий». Гашек также заявлял о желании изменить подход к российским игрокам НХЛ. Он считает, что каждое публичное появление российских спортсменов — «огромная реклама действий российских властей», однако он якобы хочет помочь «многим российским спортсменам».

Примечательно, что Гашек выступал в России — это было в сезоне-2010/2011, он играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе московского «Спартака». Этот клуб стал последним в его профессиональной карьере. Недавно он рассказал, как теперь относится к тому периоду. «Я воспринимал Россию как страну, которая отстает от нас с точки зрения демократии, но которая движется в правильном направлении», — заявил Гашек. Он добавил, что ошибался.