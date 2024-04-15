«Израиль стал жертвой». Макрон объяснил, почему Израиль допустили на Олимпиаду, а Россию — нет

Макрон увидел четкое различие между допуском России и Израиля на Олимпиаду

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил разницу подходов к участию Израиля и России в Олимпийских играх-2024. Международные соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

По словам французского лидера, израильские спортсмены допущены на Олимпиаду под национальным флагом, потому что их страна не является нападающей стороной, в отличие от России.

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В то же время Макрон высказался об угрозе безопасности на церемонии открытия Игр, которая должна пройти на реке Сене. По его словам, она может быть ограничена площадью Трокадеро или стадионом «Стад де Франс» в качестве меры предосторожности. Президент подчеркнул, что за несколько дней до мероприятия будут мобилизованы все спецслужбы и установлен периметр безопасности.

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В ЕС призывали отстранить Израиль от Олимпиады

Отстранить Израиль от Олимпийских игр призывал член французского парламента Эдуар Бенар, направивший соответствующее предложение министру спорта страны Амели Удеа-Кастере. Он обратил внимание на просьбу более 300 палестинских спортивных клубов и организаций гражданского общества, которые поддерживают данную инициативу.

«Учитывая, что правительство Израиля проводит политику апартеида и организует геноцид, (...) эта страна (...) должна быть исключена из Олимпийских игр», — призвал Бенар.

Кроме того, с призывом отстранить Израиль выступил левый коалиционный блок Испании Sumar. «Совершается геноцид, и, пока это продолжается, неприемлемо, чтобы Израиль участвовал в этом мирном мероприятии», — отметили в Sumar.

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Россию отстранили за нарушение перемирия, заявили в МОК

Израильские спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК) в ноябре 2023 года. Санкции к российским спортсменам в организации объяснили началом специальной военной операции (СВО) на Украине во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине в 2022 году.

Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО Российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022. Это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии МОК

В связи с этим МОК принял меры по отстранению российских атлетов.

В марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не поддержали проведение СВО на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендовали отстранить от участия в стартах.

В декабре россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.