Лавров прокомментировал исключение «Талибана» из списка террористических организаций

Лавров: Власть «Талибана» в Кабуле — это реальность, с которой надо считаться

Власть «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане — это реальность, с которой надо считаться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Власти в Кабуле — это реальность, с ней нужно считаться, если проводить политику прагматичную, а не идеологизированную», — отметил дипломат.

Министр также подчеркнул, что Россия выступает за разморозку государственных резервов Афганистана, которые в данный момент находятся в Соединенных Штатах. По его словам, это необходимо для решения острых социально-экономических проблем этой страны и ее народа.

Ранее Лавров встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. До этого стало известно, что глава российского МИД возложил цветы к Вечному огню в Самарканде.