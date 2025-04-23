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13:32, 23 апреля 2025Мир

Лавров прокомментировал исключение «Талибана» из списка террористических организаций

Лавров: Власть «Талибана» в Кабуле — это реальность, с которой надо считаться
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Власть «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане — это реальность, с которой надо считаться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Власти в Кабуле — это реальность, с ней нужно считаться, если проводить политику прагматичную, а не идеологизированную», — отметил дипломат.

Министр также подчеркнул, что Россия выступает за разморозку государственных резервов Афганистана, которые в данный момент находятся в Соединенных Штатах. По его словам, это необходимо для решения острых социально-экономических проблем этой страны и ее народа.

Ранее Лавров встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. До этого стало известно, что глава российского МИД возложил цветы к Вечному огню в Самарканде.

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