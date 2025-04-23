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13:30, 23 апреля 2025Мир

Лавров одним словом ответил на вопрос о новых переговорах с США

Лавров: Новый раунд российско-американских переговоров пройдет скоро
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Новый раунд российско-американских переговоров пройдет скоро. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Самарканд, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Скоро», — ответил на соответствующий вопрос глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу. Однако, по его словам, конкретики по новому визиту спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию пока нет.

Также Директор службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин выразил уверенность в том, что всегда есть шансы договориться с американской стороной.

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