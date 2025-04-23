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15:16, 23 апреля 2025Из жизни

Случайно купленный в сети рисунок известного художника продадут за 12 миллионов рублей

ARTnews: Купленный за $1,6 тысячи рисунок Магритта продадут в 100 раз дороже
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Rago / Wright

Случайно купленный в сети маленький рисунок знаменитого бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта выставили на аукцион. Об этом сообщает ARTnews.

Выполненный шариковой ручкой и карандашами рисунок, изображающий гигантские шахматные фигуры среди облаков, недавно появился на онлайн-аукционе eBay и был куплен за 1580 долларов США (128,6 тысячи рублей). Известно, что ранее работа принадлежала Море Хенскенс — возлюбленной близкого друга Магритта. В 2022 году женщина продала рисунок с аукциона, а позже новый владелец выставил его на eBay.

Выставленный на торги рисунок Рене Магритта

Выставленный на торги рисунок Рене Магритта

Фото: Rago / Wright

Теперь работа с шахматными фигурами, станет главным лотом на предстоящих торгах аукционного дома Rago/Wright в американском штате Нью-Джерси. Эксперты заявили, что реальная цена рисунка может быть в сто раз выше, той, за которую его выкупили. Они ожидают, что выручат за него до 150 тысяч долларов (12,2 миллиона рублей).

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«Это, конечно, нерядовое событие в мире аукционов. Всегда приятно возвращать к жизни неизвестные или малоизвестные работы легендарных художников. А то, что наш сотрудник нашел рисунок Магритта на eBay, только добавляет острых ощущений», — прокомментировал предстоящие торги арт-директор аукционного дома.

Ранее сообщалось, что в США рисунок с барахолки объявили работой знаменитого художника. Купленная на распродаже работа может принадлежать кисти Пьера Огюста Ренуара и стоить один миллион долларов.

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