Аналитик Кошкович назвал слова главы евродипломатии Каллас про Крым чудовищными

Желание верховного представителя Евросоюза (ЕС) по международным делам и политике безопасности Каи Каллас сорвать сделку по ургеулированию конфликта на Украине — преднамеренное массовое убийство украинцев. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

Эксперт назвал поистине чудовищными слова главы евродипломатии о Крыме. «Американские и российские условия намного лучше, чем Киев имел право ожидать. Отказ от них был бы ничем иным, как преднамеренным массовым убийством украинцев», — написал он.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной.

До этого газета The Washington Post (WP) сообщала, что США предложат Украине и Евросоюзу признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий как условие мирного урегулирования конфликта.