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03:46, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали цель визита украинской делегации в Лондон

Axios: Киев хочет обсудить в Лондоне прекращение огня, а не мирный план Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Киев хочет обсудить в Лондоне прекращение огня на 30 дней, а не мирный план президента США ДональдаТрампа. Такую цель визита украинской делегации назвал западный портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«За последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не мирный план Трампа», — говорится в публикации.

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС) признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.

Британское издание The Independent отмечало, что помимо Крыма Соединенные Штаты намерены заставить Украину окончательно отказаться от вступления в НАТО.

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