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08:02, 23 апреля 2025Спорт

Названы правила для продления молодости мужчинам

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: f.t.Photographer / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Илья Алехин назвал правила для продления молодости мужчинам. Его слова приводит Men Today.

Алехин заявил, что после 30 лет главным в тренировке становится разминка. Кроме того, перед началом занятий стоит включить работу с массажным роллом. Для того, чтобы не перегружать спину, следует сфокусироваться на выносливости и балансе и не перегружать себя работой с большим весом.

После 40 лет эксперт рекомендовал строить тренировку на основе сложных движений. По его мнению, следует объединять упражнения на верхнюю и нижнюю части тела в суперсеты с полным восстановлением после каждого. Также стоит заняться йогой, потому что в этом возрасте гибкость тела существенно снижается.

Ранее фитнес-тренер Дэвид Лоуренс назвал упражнения, опасные для мужчин после 40 лет. Такими упражнениями стали жим штанги из-за головы, приседания в тренажере Смита и тяга штанги к подбородку.

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